Бывший футболист «Зенита» Халк, выступающий в чемпионате Китая, рассказал о ситуации с коронавирусом. Халк живет в Шанхае, где выявлено несколько десятков случае заражения людей этим вирусом, а смертельный исход был только один.

Я уже давно играю в этой стране и знаю, что китайский народ сделает все возможное для того, чтобы покончить с этим вирусом. Мы полностью доверяем врачам и всем, кто вовлечен в эту битву. В администрации «Шанхай СИПГ» нас попросили избегать места, где скапливается много народа, по возможности питаться дома и выезжать в город только на тренировки или по клубным делам, — приводит слова Халка агентство UOL.

В общей сложности Халк сыгра в Китае 120 матчей и забил в них 67 мячей. Соглашение форварда с шанхайским клубом истекает в конце 2020 года.