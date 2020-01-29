Бывший защитник СКА Давид Рундблад продлил контракт с ХК «Сочи». Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022.

Текущий сезон шведский защитник начинал в составе СКА, где сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В его активе две заброшенные шайбы и шесть голевых передач. Показатель полезности «минус шесть» при 10 минутах штрафа.

В последний день периходов Рунблад был обменян в «Сочи», где забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи в девяти матчах. Показатель полезности «-3» и четыре минуты штрафного времени.

Сейчас защитник проводи третий сезон в КХЛ. Всего у него в активе 129 матчах и 43 (14+29) очка при показателе полезности «+34» и 34 минутах штрафного времени.