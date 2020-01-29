Щербакова считает, что могла выступить лучше на чемпионате Европы

Российская фигуристка Анна Щербакова чувствует, что на чемпионате Европы, где спортсменка завоевала серебряную медаль, могла кататься лучше. Спортсменка оказалась между другими россиянками Алены Косторной и Александры Трусовой.
«Чемпионат Европы! Было много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше… Отчего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше», — пишет Щербакова в инстаграме.
Щербакова отметил, что для нее выступать на таких важных соревнованиях — бесценный опыт. За такую возможность она поблагодарила всех тренеров, которые не только помогли подготовится к соревнованиями, но и были рядом, поддерживали, настраивали и верили.
«Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка», — сказала Щербакова, поблагодарившая также и болельщиков.
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✨Чемпионат Европы!✨ Было очень много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше… От чего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше💪🏻 Для меня выступать на таких важных соревнованиях — огромный бесценный опыт! И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовится к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня!♥️✨ Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка🥰😘 И, конечно, я хочу сказать спасибо моим болельщикам💥 Вы придаёте мне сил и помогаете верить в себя!
Напомним, Анна Щербакова до того, как завоевала серебро чемпионата Европы в Граце, в декабре 2019 года Щербакова второй раз подряд стала чемпионкой России.
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