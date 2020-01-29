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  • 15:16,  29 января 2020
Фигурное катание
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Щербакова считает, что могла выступить лучше на чемпионате Европы

Щербакова считает, что могла выступить лучше на чемпионате Европы
Анна Щербакова. Фото: скриншот видео

Российская фигуристка Анна Щербакова чувствует, что на чемпионате Европы, где спортсменка завоевала серебряную медаль, могла кататься лучше. Спортсменка оказалась между другими россиянками Алены Косторной и Александры Трусовой.

«Чемпионат Европы! Было много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше… Отчего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше», — пишет Щербакова в инстаграме.

Щербакова отметил, что для нее выступать на таких важных соревнованиях — бесценный опыт. За такую возможность она поблагодарила всех тренеров, которые не только помогли подготовится к соревнованиями, но и были рядом, поддерживали, настраивали и верили.

«Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка», — сказала Щербакова, поблагодарившая также и болельщиков.

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✨Чемпионат Европы!✨ Было очень много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше… От чего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше💪🏻 Для меня выступать на таких важных соревнованиях — огромный бесценный опыт! И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовится к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня!♥️✨ Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка🥰😘 И, конечно, я хочу сказать спасибо моим болельщикам💥 Вы придаёте мне сил и помогаете верить в себя!

A post shared by Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_) on

Напомним, Анна Щербакова  до того, как завоевала серебро чемпионата Европы в Граце, в декабре 2019 года Щербакова второй раз подряд стала чемпионкой России.

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