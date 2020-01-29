Щербакова считает, что могла выступить лучше на чемпионате Европы

Российская фигуристка Анна Щербакова чувствует, что на чемпионате Европы, где спортсменка завоевала серебряную медаль, могла кататься лучше. Спортсменка оказалась между другими россиянками Алены Косторной и Александры Трусовой.

«Чемпионат Европы! Было много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше… Отчего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше», — пишет Щербакова в инстаграме.

Щербакова отметил, что для нее выступать на таких важных соревнованиях — бесценный опыт. За такую возможность она поблагодарила всех тренеров, которые не только помогли подготовится к соревнованиями, но и были рядом, поддерживали, настраивали и верили.

«Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка», — сказала Щербакова, поблагодарившая также и болельщиков.