Щербакова считает, что могла выступить лучше на чемпионате Европы

✨Чемпионат Европы!✨ Было очень много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше… От чего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше💪🏻 Для меня выступать на таких важных соревнованиях — огромный бесценный опыт! И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовится к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня!♥️✨ Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка🥰😘 И, конечно, я хочу сказать спасибо моим болельщикам💥 Вы придаёте мне сил и помогаете верить в себя!