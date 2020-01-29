Федерация фигурного катания на коньках России озвучила критерии отбора спортсменов для включения в состав сборной России. Критерии приводятся на сайте организации.

Как следует из текста, основным критерием для включения в состав кандидатов в российскую команды являются результат, показанные на чемпионатах Европы, мира и России. Фигуристам, выступающим в одиночном катании, нужно пробиться в топ-18 на мировом турнире, топ-12 на европейском и топ-8 на российском. В парном катании и танцах критерии строже: нужно войти в 15 «на мире», топ-10 на евро и в шесть — на чемпионате страны.

Кроме того, учитываются результаты спортсменов на первенстве мира среди юниоров, этапах серии «Гран-при и юниорской серии «Гран-при», финале Кубка России, превенстве и спартакиаде России.

Отмечается, что отборочным соревнованием для участия в главных стартах сезона (ЧЕ, ЧМ и Олимпиада) является чемпионат России. Окончательный состав сборной для участие в Олимпиаде и чемпионате мира может корректироваться в зависимости от выступления фигуристов на европейском первенстве.