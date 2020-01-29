В Санкт-Петербурге на арене Ледового дворца состоится хоккейный матч между СКА и «Авангардом». Команды встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 30 января, в 19:30 по московскому времени.

Победная серия петербургских армейцев достигла трех матчей. В предыдущей встрече они разгромили минское «Динамо», до этого обыграли нижегородское «Торпедо» и «Барыс». На данный момент СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, уступая только московскому ЦСКА. Команда Кудашова сыграла 53 матча и набрала 75 очков.

«Авангард» идет на второй строчке Востока, имея на одно очко больше после такого же количества встреч. Подопечные Боба Хартли не проигрывают уже восемь матчей подряд.

В нынешнем сезоне СКА и «Авангард» уже играли между собой, встреча проходила в Омске и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.