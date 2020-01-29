Агент и отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов объявил о том, что форвард отправится на сбор с «Зенитом-2».

«Саша поедет на сбор с «Зенитом-2». Закончилась ли история с «Сочи»? Для нас она и не начиналась», – приводит слова Логинова «Спорт День за Днем».

Агент также обозначил сроки приезда Кокорина на сбор команды Владислава Радимова. Ориентировочно это произойдет завтра.

Напомним, что Кокорин не вошел в список игроков, которые отправились с главной командой «Зенита» в Испанию под руководством Сергея Семака. Высшее руководство «Зенита» намерено отдать футболиста в аренду в «Сочи», договорившись о переходе.