Вторая и третья ракетки мира Новак Джокович и Роджер Федерер поспорят за выход в финал Открытого чемпионата Австралии. Полуфинальный матч состоится сегодня, 30 января, и начнется в 11:30 по московскому времени.

На пути к полуфиналу Федерер поочередно выбил из борьбы американца Стива Джонсона, серба Филипа Крайиновича, австралийца Джона Миллмана, венгра Мартона Фучовича и американца Тенниса Сандгрена.

Джокович в первом круге одолел немца Яна-Леннарда Штруффа, затем обыграл японцев Тацумц Ито и Ёсихито Нисиоку, аргентинца Диего Шварцмана и канадца Милоша Районича.

Напомним, Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии, в прошлогоднем финале он оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.