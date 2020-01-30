Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти встретится с представительницей США Софией Кенин в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра будет проходить сегодня, 30 января, и начнется не раньше 6:00 по московскому времени.

На пути к полуфиналу Барти поочередно выбила из борьбы украинку Лесю Цуренко, словенку Полону Херцог, казашку Елену Рыбакину, американку Элисон Риск и прошлогоднюю финалистку чешку Петру Квитову. Лишь два матча из пяти австралийка не смогла завершить в двух партиях.

Кенин в первом круге одолела итальянку Мартину Тревизан, затем обыграла американку Энн Ли, китаянку Чжан Шуай, американку Корри Гауфф и представительницу Туниса Онс Жабер. Только один раз Софии потребовалось провести на корте три сета.

Напомним, действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, в финале оказавшаяся сильнее Квитовой.