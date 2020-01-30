Третья ракетка мира румынка Симона Халеп встретится с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч состоится сегодня, 30 января, и начнется не раньше 7:30 по московскому времени.

Спортсменки выйдут на корт после того, как завершится первый полуфинал, в котором встретятся первая ракетка мира Эшли Барти и американка София Кенин.

Халеп является единственной полуфиналисткой, которая выиграла все предыдущие матчи в двух сетах. Сначала она выбила из борьбы американку Дженнифер Брэди, затем британку Хэрриет Дарт, казашку Юлию Путинцеву, бельгийку Элизу Мертенс и эстонку Анетт Контавейт.

Мугуруса поочередно разобралась с американкой Шелби Роджерс, австралийкой Айлой Томлянович, украинкой Элиной Свитолиной, голландкой Кики Бертенс и россиянкой Анастасией Павлюченковой.