Глава «Оренбурга» Владимир Кияев заинтересован в аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Еще один клуб, который связывают с «Зенитом», возьмет игрока до конца сезона, если такая возможность потребуется.

«Оренбург» заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин. Если у нас будет возможность взять его в аренду, то мы это сделаем», — приводит слова Кияева Sport 24.

Напомним, что 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина в «Сочи». «Зенит» в своих медиа информацию пока не подтвердил. Кокорин в двух матчах на сборе «Зенита» выходил на поле с капитанской повязкой. Сегодня стало известно, что футболиста не взяли на сбор команды Сергея Семака на второй предсезонный сбор в Испанию.