В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» дома потерпел крупное поражение от московского ЦСКА со счетом 2:5.

В составе армейцев по шайбе забросили Павел Карнаухов с передач Мэта Робинсона и Сергея Калинина на 24-й минуте, Михаил Григоренко в большинстве с передачи Антона Слепышева на 34-й минуте, Слепышев в большинстве с передач Григоренко и Линдена Вея на 36-й минуте, Марио Кемпе с передач Михаила Науменкова и Кирилла Капризова на 48-й минуте и Капризов с передач Богдана Киселевича и Марио Кемпе на 54-й минуте встречи.

У хозяев отличились Александр Мерескин на 38-й минуте и Мартин Бакош в большинстве с передач Шона Лалонда и Маркуса Люнга на 54-й минуте.

После 53 матчей команда Игоря Никитина лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 82 очка. Подопечные Сергея Светлова занимают девятую строчку на Востоке с 52 баллами, проведя на две игры меньше.