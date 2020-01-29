Тренер по фигурному катанию Марина Зуева, под руководством которой тренируются Евгения Тарасова и Владимир Морозов, оценила выступление спортсменов на чемпионате Европы.

Она отметила, что судьи не могут ставить высокие баллы, когда фигуристы срывают элементы. Тренер уверена: если Тарасова и Морозов будут выступать чисто, результаты окажутся очень высокими. По мнению Зуевой, фигуристам лучше ошибаться сейчас, чем в тот момент, когда уже ничего нельзя будет исправить.

Тренер также отметила, что основная работа уже завершена. «Поменялся имидж пары, она обрела лицо, поехала, закаталась. Более того, я чётко отмечаю улучшения от старта к старту», — сказала Зуева, слова которой приводит «RT на русском».

Она подчеркнула, что её работа с Тарасовой и Морозовым — это не революция, а продолжение многолетнего процесса.

«Я бы даже сказала, что Тарасова и Морозов в своём роде последние из могикан: последние, кто выглядит на льду, как настоящая пара, в полном смысле этого понятия», — сказала Зуева.

напомним, Тарасова/Морозов стали вторыми на чемпионате Европы, проиграв Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому.