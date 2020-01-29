Посеянный под первым номером на Australian Open вылетел на стадии четвертьфинала. 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» уступил представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась четыре часа и десять минут.

За это время первая ракетка планеты сделал одиннадцать эйсов и совершил 33 невынужденные ошибки. У авсипийца в активе 14 эйсов, 65 выигранных мячей и 49 ошибок. Тим впервые сыграет в полуфинале Australian Open.

За выход в решающий матч турнира «Большого шлема» 2020 года Тим сразится с немцем Александром Зверевым, который по ходу турнира выбил россиянина Андрея Рублева.

Турнир завершится 2 февраля. Его действующим победителем является серб Новак Джокович, который в полуфинале со швейцарцем Роджером Федерером.