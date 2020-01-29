Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, возможен ли переход Александра Кокорина в его команду.

По словам Худякова, «Тамбов» взял бы Кокорина с руками и ногами. Он отметил, раз футболист не пошел в «Сочи», то ему незачем переходить в другой клуб, ведь в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион.

Спортивный директор тамбовчан добавил, что если бы Кокорина можно было арендовать, то его взяли бы 15 клубов из 16.

«Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас — это нереально», — сказал Худяков, слова которого приводит Sport24.

Напомним, что Кокорин не вошел в список игроков, которые отправились с главной командой «Зенита» в Испанию под руководством Сергея Семака. Высшее руководство «Зенита» намерено отдать футболиста в аренду в «Сочи», договорившись о переходе.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ожидает, что форвард «Зенита» переместится в стан южной команды на сборе в Турции, куда Кокорин отправился вместе с «Зенитом-2».