Наставник новоявленного чемпиона Европы в мужском одиночном катании Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын рассказал, как изменился его подопечный. По словам тренера, ему все стало в радость.

По словам Рукавицына, Алиев полюбил жизнь — это гармония.

«Выходишь ты сегодня легкий, щелкаешь четверные как орешки, завтра — выходишь и вымучиваешь каждый прыжок. И либо ты принимаешь это с кайфом, либо ходишь и нудишь себе под нос, как все плохо. Сейчас он готов принимать свою жизнь, свои возможности», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

Также тренер рассказал, как взаимодействует со спортсменом. Если речь идет о соревнованиях, что бы ни происходило, он сел, обнял и сказал слова поддержки. Обсуждают происходящее потом, через несколько дней.

Напомним, Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате Европы, откатав две программы без падений и серьезных недочетов. На пьедестал также попали россиянин Артур Даниелян и грузин Морис Квителашвили.