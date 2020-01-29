Словацкий полузащитник «Зенита» в шаге от перехода в турецкий чемпионат. Фланговый футболист в данный момент находится в городе Конья, где должен завершить свой переход в «Коньяспор». Об этом сообщает в твиттере спортивный редактор местного издания Yeni Meram Хюсейин Тургут.

«Роберт Мак прилетел в Конью и в сейчас проходит медицинские тесты. После этого будут уточнены детали личного соглашения и если разногласий не будет, контракт подпишут вечером», — написал журналист на своей странице в твиттере.

Напомним, что Роберт Мак вошел в список игроков команды Семака на сборе в Испании. Однако футболист имел мало игровой практики в текущем чемпионате России из-за лимита на легионеров и высокой конкуренции среди игроков группы атаки у «Зенита».