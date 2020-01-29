Узбекский клуб «Хумо» может стать участником Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2021/22.

Об этом рассказал первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров.

По словам Гафурова, вход в КХЛ для федерации — не самоцель, так как он понимает, что КХЛ — это топ-левел. Он отметил, что в этом и в следующем сезоне участие в чемпионате ВХЛ для «Хумо» является оптимальным решением как с точки зрения финансовых затрат, так и с точки зрения результата.

«Но вполне вероятно, что в сезоне-2021/22 мы будем уже играть в КХЛ», — сказал Гафуров, слова которого приводит официальный сайт «Хумо».

Отметим, в данный момент в КХЛ представлены 19 команд из России и по одной команде из Казахстана, Белоруссии, Латвии, Китая и Финляндии.

Ташкентский «Хумо» после 48 матчей в Высшей хоккейной лиге занимает седьмое место в первой конференции.