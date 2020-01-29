Известный бразильский писатель Паоло Коэльо удалил черновик детской книги, над которой работал совместно с погибшим баскетболистом Коби Брайантом.

Об этом сообщает AP. По информации источника, Брайант и Коэльо обсуждали книгу с 2016 года, когда Коби объявил о завершении спортивной карьеры. К написанию книги они приступили несколько месяцев назад. Писатель заявил, что нет никакого смысла публиковать книгу без Коби.

Отметим, книга Паоло Коэльо «Алхимик» была любимой у Коби Брайанта.

Напомним, Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна, а также еще семь человек погибли в результате крушения вертолета близ города Калабасас в Лос-Анджелесе утром 26 января. Трагедия произошла из-за сложных метеоусловий. У Брайанта осталась жена и трое дочерей, младшей из которых нет и года.