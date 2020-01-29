Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своем увлечении. Оказалось, что между футболом и скачками он выбирает второе.

«Скачки, однозначно! Для нашего народа лошади всегда на первом месте. Так что все естественно», — приводит слова Азмуна Sport 24.

По словам Азмуна, все что есть в футболе, есть и в скачках в плане тренировочного процесса, питания и режима. Есть подготовительные сборы и люди, которые анализируют состояние лошадей.

Лучший жеребец Азмуна Серик выиграл в Иране все, что можно. Однако у игрока нет планов привезти его на соревнования в Россию. По мнению Азмуна, он не думает, что у него есть конкуренты в России. По словам Азмуна, Серик, это как «Зенита», а остальные — «Локомотив» и «Спартак».

Напомним, Азмун перешел в «Зенит год назад перед возобновлением чемпионата России 2019.