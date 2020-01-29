Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко Алексей Жернаков рассказал о планах своего клиента на ближайшее время.

По словам Жернакова, ведутся переговоры с UFC и другими организациями. Он отметил, что следующий бой Шлеменко планируется на май, и он будет не в UFC. Менеджер добавил, что у Шлеменко истек срок обязательств перед Bellator, и сейчас он свободный боец.

«Обязательства состояли в том, что Александр должен был уведомлять организацию обо всех поступающих предложениях, а Bellator мог их повторить или перебить», — сказал Жернаков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Шлеменко сам рассказал о возможном переходе в UFC. По словам бойца, у него есть желание драться в UFC, и россиянин постепенно к этому идет.

Напомним, на турнире RCC 7 Шлеменко одержал победу над бывшим бойцом UFC американцем Дэвидом Бранчем.