Новоявленный чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев может подготовиться к чемпионату мира в Северной Америке. Об этом рассказал его тренер Евгений Рукавицын.

По словам Рукавицын, он не исключает вариант подготовки на северно-американском континенте. Сейчас совместно решается, нужно ли дать фигуристу небольшой отдых после чемпионата Европы.

«Это момент, когда времени немного, с другой стороны — сезон длительный, нужно все грамотно взвесить и распланировать. Нужен звонок физиологу — я часто это делаю, советуюсь по конкретным вопросам, когда речь идет об адаптации», — приводит слова Рукавицыну ТАСС.

Напомним, Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате Европы, откатав две программы без падений и серьезных недочетов. На пьедестал также попали россиянин Артур Даниелян и грузин Морис Квителашвили.