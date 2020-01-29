Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала Александра Тихонова и Владимира Драчева.

По словам Резцовой, слушать Тихонова значит не уважать себя. Экс-биатлонистка отметила, что извиняется за такое резкое выражение, так как понимает заслуги Тихонова. Однако она добавила, что, когда выбирали президента, Тихонов постоянно говорил, что будет помогать Драчеву и продвигать его как президента, а сейчас он противоречит сам себе. Резцова заявила, что Тихонов просто не в адеквате.

«Я с самого начала говорила, что Владимир Петрович — не лучший вариант для президента. У него есть такая черта, как жадность. Как бы он не любил биатлон, эта черта всё равно сказывается», — сказала Резцова, слова которой приводит Sport24.

Ранее Резцова подвергла критике работу тренерского штаба сборной России. езцова заметила, что ее не приглашают на сборы, хотя она могла бы чем-то помочь и дать совет. Но, по словам, Амфисы, она никому не интересна, поскольку всегда говорит правду.