Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье поделился мнением о чемпионе в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

По словам Кормье, он любит Хабиба и считает россиянина одним из лучших людей во всем мире. Американец также отметил, что Хабиб — очень преданный и заботливый, а если ты входишь в его круг друзей — он будет готов в прямом смысле умереть за тебя.

Кормье добавил, что наслаждается звездным статусом Хабиба, но все еще видит в нем того парня, который зашел в зал и не знал ни слова по-английски.

«Я его старший брат, так что у нас с ним неповторимые отношения», — сказал Кормье, слова которого приводит BT Sports.

Ранее Даниэль Кормье потребовал у Миочича реванш в титульном бое, аргументируя это тем, что сам Кормье Миочичу возможность реванша предоставил.

Отметим, следующий поединок Хабиба Нурмагомедова пройдет против американца Тони Фергюсона. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.