Российская биатлонистка, которая не выступает за сборную России в этом сезоне, прокомментировала скандальный пост в адрес болельщиков в инстаграме, который она выложила в прошлом году. После слабого выступления в эстафете Васнецова предложила критикам биатлонистки выступить вместо нее.

«Приглашаю принять участие вместо меня! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырных чипсов, и «искренне» вас поддерживать», — написала тогда Васнецова.

Биатлонистка отметила, что тогда у нее зашкаливали эмоции, а сейчас она все переосмыслила. Васнецова вспомнила, что люди начали присылать СМС ей на телефон с оскорблениями.

«Приходили сообщения на телефон. Оскорбления про меня, про мою семью. Всего плохого желали. Это, конечно, очень мне не понравилось. Может быть, поэтому я так среагировала. Мне сказали, что нехорошо так поступать с болельщиками. Потом прошла ночь, и я со свежей головой проснулась и удалила», — сказала Васнецова.

25 января Васнецова выиграла первый спринт в Ижевске в ходе отбора на чемпионат Европы. На спринте 27 января Васнецова заняла второе место.