Польский нападающий итальянского «Милана» Кшиштоф Пентек может стать футболистом берлинской «Герты».

Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, «Герта» намерена поспорить с «Тоттенхэмом» за трансфер поляка и готова заплатить за него 27 миллионов евро плюс бонусы, в то время как лондонцы хотят взять форварда лишь в аренду. Отмечается, что сам Пентек пока не дал согласия на переход в «Герту» и может оказаться в «Тоттенхэме».

Отметим, Кшиштоф Пентек перешел в «Милан» из «Дженоа» в январе 2019 года за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне польский нападающий провел 20 встречи и отличился пятью забитыми голами.

Напомним, «Герта» ранее приобрела опорного полузащитника «Лиона» Люку Тузара.