Легендарный полузащитник Андрес Иньеста вернется в сборную Испании, чтобы принять участие в Олимпийском футбольном турнире в Токио. Игрок «Виссел Кобе» вошел предварительный список игроков для участия турнира.
Также туда попали и другие опытные футболисты — Давид Сильва («Манчестер Сити»), Жерар Пике («Барселона») и Серхио Рамос («Реал»).
Список сформировал тренер олимпийской команды Испании Луис Де Ла Фуэнте, который отправил файл в руководящие органы.
Кого-то из четырех игроков придется оставить за бортом соревнований, поскольку регламент футбольного турнира на Играх разрешает командам заявить лишь трех игроков старше 23 лет.
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