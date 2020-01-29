Легендарный полузащитник Андрес Иньеста вернется в сборную Испании, чтобы принять участие в Олимпийском футбольном турнире в Токио. Игрок «Виссел Кобе» вошел предварительный список игроков для участия турнира.

Также туда попали и другие опытные футболисты — Давид Сильва («Манчестер Сити»), Жерар Пике («Барселона») и Серхио Рамос («Реал»).

Список сформировал тренер олимпийской команды Испании Луис Де Ла Фуэнте, который отправил файл в руководящие органы.

Кого-то из четырех игроков придется оставить за бортом соревнований, поскольку регламент футбольного турнира на Играх разрешает командам заявить лишь трех игроков старше 23 лет.