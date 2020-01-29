Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не исключает вариант с возвращением в команду бразильской суперзвезды «ПСЖ» Неймара, который выступал за «Барсу» до 2017 году. Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.

По словам Бартомеу, вопрос о Неймаре повтоярется раз за разом. Глава клуа отметил, что пока в «Барселоне» не проведут собрание и не распланирует цели на следующий сезон — эта тема обсуждаться не будет.

«На данный момент мы точно понимаем, чего хотим в зимнее окно, кто может уйти, кто прийти. Но на следующий сезон планов нет. При этом «Барселона» всегда открыта для любых вариантов, — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний Неймар забил 13 голов и сделал пять голевых передач в 13 играх.