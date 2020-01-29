Форвард молодежной сборной России и СКА Иван Морозов продлил соглашение с петербургским клубом. По новому контракту он продолжит выступать за армейцев до конца сезона-2021/2022.

Морозов дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. Хоккеист прошел все ступени подготовки армейского клуба. В текущем сезон хоккеист выступает в молодежной тройке с Марченко и Подколзиным.

В семи матчах нынешнего регулярного чемпионата в активе центрального нападающего 6 (4+2) очков при показателе полезности «плюс шесть».

Накануне в матче с минским «Динамо» он стал первым игроком СКА в КХЛ, кто оформил дубль и набрал три очка в одном матче до достижения 20 лет.