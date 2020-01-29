«Уфа» на своем официальном сайте запустила конкурс для болельщиков.

Как сообщается на сайте, к десятилетию клуба планируется ребрендинг, в рамках которого объявляется конкурс на лучший дизайн-макет нового автобуса клуба.

Условия, которые поставлены перед дизайнерами, заключаются в том, что основной цвет автобуса должен быть фиолетовым, в макете должен быть использован один из символов клуба, пчела или куница, а также на автобусе должно быть написано название – «Футбольный клуб «Уфа».

Клуб также объявил вознаграждение для победителя в размере 100 тысяч рублей.

Ранее грозненский «Ахмат» в своем официальном Instagram объявил голосование за выбор новой формы команды на будущий сезон. Клуб показал фанатам шесть вариантов дизайна, предложенных техническим спонсором. Голосование продлится до 31 января