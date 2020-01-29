Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию, связанную с Александром Кокориным в петербургском «Зените».

По словам Лебедева, «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив Кокорина в составе после того преступления, которое совершил футболист. Депутат считает, что Кокорин должен благодарить «Зенит» за то, что петербуржцы не расторгли с ним контракт, как «Краснодар» с Мамаевым. Лебедев не уверен, что «Сочи» взял бы его в таком случае.

«Я уверен, что с началом нового чемпионата Кокорин будет играть уже за «Зенит». Поэтому я считаю, что не стоит так раздувать эту тему», — сказал Лебедев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, что Кокорин не вошел в список игроков, которые отправились с главной командой «Зенита» в Испанию под руководством Сергея Семака. Высшее руководство «Зенита» намерено отдать футболиста в аренду в «Сочи», договорившись о переходе.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ожидает, что форвард «Зенита» переместится в стан южной команды на сборе в Турции, куда Кокорин отправился вместе с «Зенитом-2».