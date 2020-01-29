Национальные команды Украины и Китая по санному спорту не примут участие в чемпионате мира 2020 года в Сочи.

Об этом рассказал исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

По словам Тюрина, во вторник истек срок подачи заявок на участие в чемпионате мира в Сочи, и Федерации Китая и Украины не прислали в оргкомитет никаких документов.

«Могу сказать, что саночники этих стран не входят в число лидеров мирового санного спорта и в любом случае не претендовали бы на медали турнира», – сказал Тюрин, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.

Вероятно, китайская федерация не примет участие в ЧМ из-за эпидемии коронавируса в стране. По последним данным, в Китае 4500 заболевших и 106 погибших от вируса.