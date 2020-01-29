Мужская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафетой гонке на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде, женская команда заняла второе место в эстафете.

Состав мужской национальной команды представляли Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Каримулла Халили. Они показали результат в один час, 32 минуты и 7,7 секунд, пробежали один штрафной круг и использовали 14 дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Германии, на третьей строчке — французы.

Россиянки выступали в составе Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко. Они отстали от выигравших гонку француженок на 15,4 секунд, пробежав один штрафной круг и истратив семь дополнительных патронов.