UFC официально объявила о титульном поединке между Джозефом Бенавидесом и Дейвесоном Фигейредо за чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Бой состоится на турнире UFC Fight Night 169 29 февраля в Норфолке.

Напомним, в декабре 2019 года американский боец UFC Генри Сехудо принял решение отказаться от чемпионского титула в наилегчайшей весовой категории, после чего у бойца осталось только звание чемпиона UFC в легчайшей категории.

Отметим, Джозеф Бенавидес за карьеру провел 33 поединка в ММА, в которых одержал 28 побед. ЕГо будущий соперник, Дейвесон Фигейредо, провел 18 боев, в которых потерпел всего одно поражение, все остальные бои заканчивались победами. В последний раз Фигейредо дрался против Тима Эллиота 12 октября 2019 года, победив того с помощью гильотины.