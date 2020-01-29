Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, с кем он планирует подраться в новом году.

По словам Джошуа, для него было бы лучше подраться с Фьюри и Уайлдером, пока у боксеров нет поражений, так как опыт поражения может раскрыть лучшее в бойце. Джошуа отметил, что с победителем их реванша он точно подерется.

«Если бы все было в моих руках, то в 2020 я бы встретился с Усиком и с победителем реванша Уайлдер – Фьюри», – сказал Джошуа, слова которого приводит BoxingScene.

Напомним, 7 декабря Джошуа провел бой-реванш с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом и завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), WBO и IBF. Первый поединок между спортсменами состоялся летом минувшего года, тогда победу сенсационно одержал Руис.

30-летний Джошуа провел 24 поединка, в 23 из них одержал победы (в том числе 21 нокаутом). В его пассиве всего одно поражение.