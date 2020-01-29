Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш станет футболистом английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает официальный сайт клуба, который подтвердил договоренность о трансфере 25-летнего хавбека. Отмечается, что португальскому хавбеку осталось пройти медосмотр в четверг, после чего заключить контракт с манкунианцами.

СМИ писали, что Фернандеш подпишет с «Манчестер Юнайтед» соглашение сроком до 2025 года. Получать португалец будет шесть миллионов евро в год плюс бонусы. Также известно, что «МЮ» заплатит «Спортингу» за футболиста 55 миллионов евро, еще 25 предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что польский нападающий итальянского «Наполи» Аркадиуш Милик может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед».