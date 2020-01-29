Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил о желании завоевать пояс в UFC.

По словам Шлеменко, у него нет первостепенной задачи любой ценой попасть в UFC. Боец отметил, что если у него появится возможность зайти в UFC, он это сделает, но его цель – не попробовать там свои силы, а завоевать пояс.

«У меня только такие цели. А что-то там пробовать или что-то кому-то доказывать, это нет», – сказал Шлеменко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее менеджер Шлеменко Алексей Жернаков рассказал о планах своего клиента на ближайшее время.

Отметим, Шлеменко уже рассказывал о возможном переходе в UFC. По словам бойца, у него есть желание драться в UFC, и россиянин постепенно к этому идет.

Напомним, на турнире RCC 7 Шлеменко одержал победу над бывшим бойцом UFC американцем Дэвидом Бранчем.