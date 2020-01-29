Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза поделился ожиданиями от матча команды против «Барселоны».

По словам Плазы, «Зениту» нужно забыть о том, что существуют отговорки. Он отметил, все понимают, что у петербуржцев есть травмы, что станет для «Зенита» большой проблемой. Тренер считает, что его команде необходимо показать лучшее лицо, так как если сделать это не получится, каталонцы сомнут сине-бело-голубых еще в первой четверти.

«Но если удастся сыграть так, как в последних матчах, если удастся не впасть в панику, то мы покажем всё, на что способны. А мы знаем, что способны обыграть их на выезде», — сказал Плаза, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Отметим, матч «Барселоны» и «Зенита» пройдет 30 января и начнется в 23:00. Прямая трансляция ожидается в эфире «Матч ТВ». Напомним, в матче первого круга Евролиги в СИБУР Арене «Барселона» добилась победы с двухзначной разницей в счете. Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза не сможет рассчитывать на трех травмированных баскетболистов — Андрей Зубков, Дмитрия Хвостова и Матеуша Понитку.