Московский «Локомотив» подал иск к экс-президенту и гендиректору клуба Илье Геркусу в том числе по причине того, что при нем некоторые сотрудники без достаточных оснований получали солидные премии.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ранее «Локомотив» подал заявление в арбитражный суд на бывшего президента красно-зеленых Илью Геркуса. Как сообщается в электронных материалах дела, сумма требований железнодорожников к экс-президенту клуба составляет более 144, 6 миллионов рублей. Геркус заявил, что не признает свою вину и будет защищаться в суде.

Напомним, Илья Геркус был президентом московского «Локомотива» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. За это время железнодорожники стали чемпионами России в сезоне-2017/18 и обладателями Кубка страны сезона-2016/17.