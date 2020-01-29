Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о фигуристках из группы Тутберидзе.

По словам Навки, до Олимпиады два года, и ОИ — это мечта любого спортсмена, а они уже совсем рядом. Навка отметила, что главное сейчас — не расслабляться, однако экс-фигуристка не сомневается, что Этери Тутберидзе не даст расслабиться подопечным.

«Совет? В их возрасте самое главное, что девочкам не нравится пицца, ха-ха! У них прекрасная команда, поэтому я за них спокойна», — сказала Навка в эфире «Первого канала».

Напомним, Алена Косторная завоевала золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. В произвольной программе Косторная набрала 155,89 балла, в общей сумме за две программы она набрала 240,81 балла, что позволило ей стать чемпионкой Европы. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.