Тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, что ему не понравилось решение телеканала «Матч ТВ» транслировать победный финал МЧМ-2011 одновременно с финалом чемпионата этого года.

По словам Брагина, ему не кажется прикольным поступок «Матч ТВ». После игры тренеру присылали СМС с поздравлениями о победе.

Брагин, слова которого приводит YouTube-канал «Игра в тело», отметил, что когда шел матч, было написано «Прямой эфир», и эту надпись нужно было убрать.

Напомним, сборная России по хоккею проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира. Игра проходила в чешской Остраве и завершилась со счетом 3:4. Встречу в прямом эфире транслировал «Первый канал», в это же время канал «Матч ТВ» показывал повтор финала МЧМ 2011 года.