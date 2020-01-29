Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев станет футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, российский форвард подпишет с красно-белыми арендное соглашение до конца сезона.

Напомним, контракт Александра Соболева с «Крыльями Советов» действует до декабря 2021 года.

Отметим, в нынешнем сезоне российской премьер-лиги Соболев отметился десятью забитыми голами, уступая в гонке бомбардиров только капитану петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, в активе которого 11 мячей.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев и его одноклубник, полузащитник Антон Зиньковский, могут перейти из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Форвардом также интересовалось московское «Динамо», но в итоге бело-голубые приобрели Николая Комличенко.