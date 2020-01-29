Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как начинала заниматься фигурным катанием.

По словам Щербаковой, она занимается уже три с половиной. Фигуристка отметила, ей всегда нравилось кататься, и в детстве у нее не было ощущения, что ее заставляют или нет времени отдохнуть.

«Это было для меня в удовольствие», — сказала Щербакова в эфире передачи «Пусть говорят» на «Первом канале».

Напомним, Трусова завоевала серебряные медали на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Россиянка набрала в произвольной программе 159,81 балла, в общей сумме за две программы она набрала 237,76 балла. Золото завоевала Алена Косторная, бронза у Александры Трусовой. Отметим, все ученицы Тутберидзе не обошлись без падений в произвольной программе.