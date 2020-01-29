Американский боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о Коноре Макгрегоре и Камару Усмане.

По словам Масвидаля, он смотрит на Конора Макгрегора и видит пробелы в технике ирландца. Масвидаль отметил, Конор знает, что результат их поединка его не устроит. Американец напомнил, Макгрегор сам сказал, что ещё не разогнался до конца, поэтому Масвидаль считает, что Конору нужно еще готовиться.

«Пока же у меня есть незаконченное дело с одним парнем, забыл его имя… Камару Усманом. Пусть пока наслаждается жизнью — скоро его ждёт жестокое падение», — сказал Масвидаль, слова которого приводит Bloody Elbow.

Отметим, Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена коленом за пять секунд на турнире UFC 239. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC. Масвидаль, помимо быстрой победы над Аскреном, в 2019 году одолел Даррена Тилла и Нэйта Диаза, завоевав пояс BMF.