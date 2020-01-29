В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» дома потерпел поражение от казанского «Ак Барса» со счетом 2:4.

В составе казанцев по шайбе забросили Кирилл Петров с передач Йессе Виртанен и Джастин Азеведо на 16-й минуте, сам Азеведо в меньшинстве с передачи Кирилла Петрова на 31-й минуте, Станислав Галиев с передач Максима Марушева и Романа Рукавишникова на 36-й минуте и Патрис Кормье в большинстве с передач Микаэля Викстранда и Кирилла Петрова на 49-й минуте.

У подольчан отличились Йоонас Няттинен с передач Алексея Бывальцева и Павла Варфоломеева на 1-й минуте и Александр Евсеенков в большинстве на 35-й минуте встречи.

После 53 матчей команда Михаила Кравеца идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 58 очков. Подопечные Дмитрия Квартальнова лидируют на Востоке с 78 баллами, сыграв на один матч меньше.