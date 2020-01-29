Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что на заседании совета директоров принято решение об аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с правом последующего выкупа.

Фетисов отметил, что учитывалось желание игрока, который просил отпустить его в топ-клуб. По словам председателя совета директоров, в клубе исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов «Крыльев».

«Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило», — сказал Фетисов, слова которого приводит официальный сайт «Крыльев Советов».

Ранее стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев станет футболистом московского «Спартака».

Отметим, в нынешнем сезоне российской премьер-лиги Соболев отметился десятью забитыми голами, уступая в гонке бомбардиров только капитану петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, в активе которого 11 мячей.