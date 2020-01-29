Бывшая жена экс-игрока сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала в своем Instagram требование о выселении от матери спортсмена.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — написала Казьмина под фото в Instagram.

В требовании о выселении сказано, что Алиса Казьмина, а также ее дети, в том числе общий ребенок с Аршавиным, должны покинуть квартиру, принадлежащую матери Аршавина, Татьяне Ивановне Аршавиной.

Летом бывший футболист «Зенита» и сборной России официально развелся с Алисой Казьминой, дочь Есения осталась с матерью.

Ранее сообщалось, что Аршавин забрал у своей жены автомобиль, несмотря на тот факт, что их брак ещё не расторгнут официально.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились осенью 2016 года, однако спустя два года брака супруга подала на развод.