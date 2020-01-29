В матче 1/8 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде одержал победу над футбольным клубом «По» со счетом 2:0.

В составе парижан по мячу забили Леандро Паредес с передачи Мауро Икарди на 25-й минуте и Пабло Сарабия на 53-й минуте встречи.

Отметим, Леандро Паредес вышел на поле с капитанской повязкой. Этот гол стал для него дебютным в составе французского клуба.

В нынешнем сезоне бывший хавбек петербургского «Зенита» провел 12 матчей в чемпионате Франции, отдав одну результативную передачу.

В данный момент команда Томаса Тухеля идет на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 52 очка после 21 встречи. Занимающий второе место «Марсель» отстает от парижан на десять баллов.