Новичок московского «Спартака» Александр Соболев обратился к фанатам «Крыльев Советов» после ухода из клуба.

Соболев поблагодарил тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба и самарских болельщиков. Игрок отметил, что благодаря им он смог добиться вызова в сборную, хотя понимает, что это был аванс в его футбольной карьере.

По словам Соболева, он переходит в другой клуб, но Самара стала для него второй родиной и трамплином в карьере.

«Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях», – сказал Соболев, слова которого приводит официальный сайт «Крыльев Советов».

Ранее стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев станет футболистом московского «Спартака».

Отметим, в нынешнем сезоне российской премьер-лиги Соболев отметился десятью забитыми голами, уступая в гонке бомбардиров только капитану петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, в активе которого 11 мячей.