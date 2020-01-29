Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли поделился ожиданиями от поединка против Чарльза Оливейры.

По словам Ли, он любит все портить и хочет заставить всех бразильцев закрыть рты. Боец заявил, что арена будет очень тихой в конце вечера, так как он заставил замолчать «Мэдисон-Сквер-Гарден» в прошлом поединке, а теперь сделает тихой арену в Бразилии.

«Бой с Оливейрой — хороший, особенно если учитывать то, как он выиграл два прошлых поединка. Он показал, что умеет делать все», – сказал Ли, слова которого приводит MMAJunkie.

Ранее стало известно, что Кевин Ли проведет поединок против Чарльза Оливейры на турнире UFC в Бразилии.

Поединок бойцов в легком весе станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 14 марта в Бразилиа.

В профессиональной карьере Кевина Ли в ММА было 18 побед и пять поражений. В последнем поединке американец нокаутировал в первом раунде Грегора Гиллеспи.