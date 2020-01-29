Национальная баскетбольная ассоциация не собирается менять логотип в честь погибшего Коби Брайанта.

Об этом сообщает Yahoo! Sports. По информации источника, НБА не хочет ассоциировать лигу с конкретным баскетболистом, потому что на игру и развитие лиги повлияло большое количество игроков.

Ранее интернете появилась петиция, созданная баскетбольными болельщиками, в которой призывается изменить логотип НБА. На данный момент петиция собрала более двух миллионов подписей.

Напомним, Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной.

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Коби является пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).